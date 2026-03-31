|
31.03.2026 06:31:29
Hisense Kelon Electrical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hisense Kelon Electrical ließ sich am 30.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hisense Kelon Electrical die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,31 HKD. Im letzten Jahr hatte Hisense Kelon Electrical einen Gewinn von 0,430 HKD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,97 Prozent auf 17,98 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Hisense Kelon Electrical 23,97 Milliarden HKD umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 2,55 HKD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hisense Kelon Electrical 2,67 HKD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,91 Prozent auf 95,36 Milliarden HKD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,28 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX-Anleger dürften abwarten -- DAX stabil erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst keine eindeutige Richtung einschlagen. Am deutschen Aktienmarkt dürfte ein stabiler Start bevorstehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.