Hisense Kelon Electrical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hisense Kelon Electrical hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,14 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,41 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,33 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at