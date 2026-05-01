Hisense Kelon Electrical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hisense Kelon Electrical hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,86 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hisense Kelon Electrical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,890 HKD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,56 Milliarden HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26,02 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at