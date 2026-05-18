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18.05.2026 06:31:29
Histeel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Histeel lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 110,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Histeel noch ein Gewinn pro Aktie von 29,00 KRW in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 54,91 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 22,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Histeel 70,52 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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