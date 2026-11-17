Histeel gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -142,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -133,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 83,23 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54,02 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at