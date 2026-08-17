Histeel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Histeel hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 163,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Histeel einen Gewinn von -27,000 KRW je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Histeel mit einem Umsatz von insgesamt 81,28 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 38,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at