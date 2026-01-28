Histeel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Histeel präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -122,88 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Histeel ein EPS von 149,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68,13 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 73,21 Milliarden KRW ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -253,530 KRW. Im Vorjahr waren -55,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Histeel 256,62 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 246,26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at