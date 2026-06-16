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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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16.06.2026 22:23:00

Historic NBA Finals ratings and Fox’s $22 billion Roku deal show live sports are key to winning the streaming wars

“In this streaming-first world, live, shared moments are a rare thing. Sports is where that still exists.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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