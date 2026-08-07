Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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07.08.2026 16:15:00
Historically, Berkshire Hathaway Has Only Bought Back Stock Below Its Intrinsic Value. Here's How Investors Can Apply Warren Buffett's Discipline to Their Own Portfolios.
Warren Buffett handed off the CEO job at Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) to hand-picked successor Greg Abel at the start of 2026. Abel has worked with Buffett for years and is steeped in the ways of the so-called Oracle of Omaha. But Abel is doing something unusual right now; he's buying back Berkshire Hathaway stock. Here's what investors should know, and how you might use this as a lesson for your own portfolio.Buffett had a value bias, preferring to buy companies only when he believed their prices were attractive. New CEO Abel appears to be following that same path with his first major acquisition. Wall Street roundly considered Taylor Morrison Home a good value based on the $6.8 billion Abel paid. But Taylor Morrison Home isn't the only thing that Abel is buying.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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