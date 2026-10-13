Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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13.10.2026 14:57:01
Historically, the S&P 500 Rallies After the Midterm Elections. But Here's Why That Might Not Happen This Time Around
The midterm elections are coming up soon, and they could have a big impact on the stock market. A change in the political outlook may alter investor expectations for what lies ahead.
While in the past, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has normally experienced a boost following the midterm elections, that may not happen this time around. Here's why.
Image source: Getty Images.
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