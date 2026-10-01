Aurora Aktie
WKN DE: AURO11 / ISIN: DE0000AURO11
|
01.10.2026 15:58:00
Historische Daten in S3? AWS Aurora holt sie jetzt direkt
AWS-Schriftzug mit dem Amazon-Logo als Hängevorrichtung in einer Halle" />
Amazon Aurora PostgreSQL kann nun Daten aus einem Data Lake gemeinsam mit Inhalten aus der Datenbank abfragen, ohne die Data-Lake-Daten zuvor zu kopieren.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aurora
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Aurora
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AWS Holdings, Inc.
|1 158,00
|1,49%
|SIE Co.,Ltd Registered Shs
|680,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor wenig bewegtem Start -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.