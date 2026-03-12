BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Übernahme
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12.03.2026 16:54:39
Historische Übernahme? Deutsche Börse steht vor größtem Zukauf - Aktie steigt
Allfunds mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,7 Billionen Euro Ende 2025 bietet Fondsmanagern und -Vertrieben Systeme für den Handel und die Ausführung an. Hinzu kommen Instrumente für die Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen.
Die beiden Großaktionäre von Allfunds, der Finanzinvestor Hellman & Friedman und die französische Bank BNP Paribas, hatten sich schon im Januar bereit erklärt, ihre Anteile an die Deutschen Börse zu verkaufen.
Abschluss der Übernahme 2027 erwartet
Allerdings sind die Hürden für den Deal hoch: So stehen noch Genehmigungen von Behörden aus, insbesondere der Wettbewerbshüter bei der EU-Kommission. Der Vollzug der Übernahme wird erst 2027 erwartet.
Börsenchef Stephan Leithner will mit dem Zukauf von Allfunds das Fondsgeschäft des Konzerns erweitern und einen "europäischen Investmentfonds-Champion" schaffen. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens noch vor dem Kauf des dänischen Softwareanbieters Simcorp für 3,9 Milliarden Euro 2023.
Die Deutsche Börse setzt seit Jahren auf Übernahmen, um unabhängiger von Börsenschwankungen zu werden. Erst Mitte Februar verkündete Deutschlands größter Börsenbetreiber, dass er den Daten- und Indexanbieter ISS Stoxx für 1,1 Milliarden Euro komplett übernimmt.
Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,07 Prozent höher bei 241,30 Euro.
/zb/stk/als/DP/jha
FRANKFURT (dpa-AFX)
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