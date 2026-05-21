Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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21.05.2026 13:59:41
Historischer Streik abgewendet: Einigung bei Samsung in letzter Minute - Anleger atmen auf
Noch vor kurzem droht die Belegschaft des südkoreanischen Elektronikriesen Samsung mit einem Generalstreik. Jetzt liegt eine vorläufige Tarifeinigung auf dem Tisch. Das entspannt nicht nur Anleger und globale Lieferketten: Mitarbeiter dürften sich über Riesen-Boni freuen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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