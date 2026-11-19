Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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19.11.2026 19:19:25
History Puts Anthropic Stock 'In the Same Dominant Bucket' as Amazon and Microsoft, Analyst Says
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Nachrichten zu Amazon
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|New York: Stadt plant neues Paketdienst-Gesetz, Amazon läuft Sturm (Spiegel Online)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
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18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
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18.11.26
|dailyAktien: AMAZON - Neuer Anlauf (NewsTool)
Analysen zu Amazon
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|Amazon
|229,95
|-2,02%
|Anthropic
|80,43
|-8,46%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 880,00
|-0,48%
|Microsoft Corp.
|449,20
|-1,30%
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