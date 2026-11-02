Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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02.11.2026 18:43:00
History Says Berkshire Hathaway Stock Rewards Patience: It Rose in 50 of the Last 61 Years
There's a reason why Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) is one of the largest companies in the world and also one of the best-known stocks. There's also a reason Warren Buffett is arguably the greatest investor in the world.
It's because Berkshire, led by Buffett for over six decades, has made many, many shareholders quite rich since its inception. Over the past 61 years, from 1965 through 2025, Berkshire's stock has only declined in 11 of those years.
History shows that patience with Berkshire stock rewards shareholders.
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