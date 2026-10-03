History Says Coca-Cola Stock Holds Up When the S&P 500 Falls

Since 1980, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) has lost money in eight calendar years, even counting dividends. These years were 1981 and 1990, the three years from 2000 to 2002, and then 2008, 2018, and 2022.

In seven of those eight years, Coca-Cola (NYSE:KO) posted a higher total return (the change in the stock price plus dividends) than the index. And in five of them, the drinks giant's shareholders made money even though the market dropped.

Averaged over all eight years, Coca-Cola's total return was around 1% a year, while the index averaged a loss of about 14%.

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