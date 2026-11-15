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15.11.2026 12:05:00
History Says Every S&P 500 Bear Market Has Ended the Same Way. Here's the Pattern.
A bear market has arrived -- at least for AI stocks. The Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (NASDAQ: AIQ), for example, is down roughly 10% over the past 30 days. Nvidia (NASDAQ: NVDA), meanwhile, has lost more than 25% of its value over the same period.
The risk of contagion is widely reported. AI companies and their suppliers now constitute nearly half of the S&P 500 index's value. Jitters in the AI sector have a disproportionate ability to drag down the entire stock market.
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