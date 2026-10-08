Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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09.10.2026 00:37:01
History Says Every S&P 500 Bull Market That Reached Its 4th Birthday Kept Going
The current bull market in the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) turns 4 years old on Monday, Oct. 12. It began at a closing low of 3,577.03 on Oct. 12, 2022. And on Oct. 6, the index closed at a record 7,818.93 -- a gain of around 119% over nearly four years.
A gain that big can make index fund holders jittery, especially with a round-number birthday on the calendar. After all, bull markets don't last forever.
But age alone hasn't been much of a red flag. Every S&P 500 bull market since 1957 that reached its fourth birthday kept going past it. What happened after that, though, varied a lot.
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