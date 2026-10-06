History Says Infrastructure Booms Create Winners and Losers. Here Are 3 AI Cloud Stocks to Watch.

In the past, every major infrastructure boom -- in highways, rural electrification, and telecom networks -- created some big winners but left the laggards behind. Today, that same story is playing out in the power-hungry AI infrastructure market.

As more companies use AI to automate, accelerate, and optimize their operations, the market's demand for cloud-based storage and computing power will grow. Let's examine three companies that could benefit from the long-term expansion of the AI infrastructure market.

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