Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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06.10.2026 18:35:00
History Says Infrastructure Booms Create Winners and Losers. Here Are 3 AI Cloud Stocks to Watch.
In the past, every major infrastructure boom -- in highways, rural electrification, and telecom networks -- created some big winners but left the laggards behind. Today, that same story is playing out in the power-hungry AI infrastructure market.
As more companies use AI to automate, accelerate, and optimize their operations, the market's demand for cloud-based storage and computing power will grow. Let's examine three companies that could benefit from the long-term expansion of the AI infrastructure market.
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