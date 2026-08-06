Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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06.08.2026 12:30:00
History Says Investing $400 per Month in This ETF Could Set You Up for Life. Here's How.
The Invesco QQQ ETF (NASDAQ: QQQ) tracks the Nasdaq-100 index and was launched in March 1999. That was a year before the dot-com bubble burst, which dragged the fund down by more than 80% over the two years that followed. The decline took nearly five full years to recover from.Since its launch (including the dot-com crash), the Invesco QQQ ETF has returned more than 10% per year. If you were to invest $400 a month for 30 years and earn similar average annual returns, your portfolio would be worth more than $1 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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