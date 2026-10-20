Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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20.10.2026 17:00:00
History Says Micron Stock Gains 28% During the Fourth Quarter. Here's Why I Think Shares Will Surge Even More Before 2026 Is Over.
Insatiable demand for artificial intelligence (AI) infrastructure has been a generational catalyst for memory specialist Micron Technology (NASDAQ: MU). After an extraordinary rally earlier this year, investors may be wondering where the stock is headed next.
Between 2020 and 2025, Micron stock generated an average gain of 28% during the calendar fourth quarter. So far this year, the story has looked different. After closing September at $1,065, Micron stock has fallen roughly 17% through Oct. 16.
Nevertheless, I see two upcoming catalysts that could help reverse sentiment and send Micron shares soaring before 2027 arrives.
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