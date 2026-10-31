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31.10.2026 05:38:02
History Says No 20-Year Stretch in the S&P 500 Has Lost Money Since 1950. Here's What the Worst One Returned.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) closed at a record 7,818.93 on Oct. 6, and as I write it's only about 1% under that mark. To anyone putting new money into the index, buying so close to a high can seem like poor timing.
But a long holding period has made the starting point matter far less. I used the index's month-end closes from January 1950 and paired each with the close exactly 20 years later, giving me 681 completed 20-year stretches through September 2026. (The 500-stock version of the index began in March 1957.)
Not one of these 681 stretches finished lower, on price alone.
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