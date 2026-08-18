Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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18.08.2026 13:06:00
History Says Nvidia Is Going to Disappoint Wall Street After Aug. 26
Although the bulk of earnings season is now in the rearview mirror, arguably the most consequential report is yet to come.After the closing bell on Aug. 26, the face of the artificial intelligence (AI) revolution, Nvidia (NASDAQ: NVDA), will lift the hood on its latest quarterly operating results. As has been customary for much of the last four years, Nvidia is expected to blow past Wall Street's consensus sales and profit forecasts. But if history rhymes, once again, it won't be enough to drive the company's lofty valuation higher.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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