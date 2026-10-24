NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.10.2026 11:23:00
History Says Nvidia Rarely Trades This Cheaply. Here's What Happened the Last Time.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the biggest beneficiaries of the artificial intelligence (AI) revolution that began four years ago, with shares of the semiconductor giant up by almost 1,700% over this period.
Nvidia stock's stunning surge has made it the world's largest company by market cap. The important thing to note is that Nvidia is still growing at a healthy pace. However, the stock has underperformed the broader market this year. The 19% jump in Nvidia stock in 2026 is lower than the 62% gains clocked by the PHLX Semiconductor Sector index.
Nvidia's tepid returns this year have made the stock extremely cheap. I will take a closer look at Nvidia's valuation in this article and look back to see what happened when it was this cheap last time.
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