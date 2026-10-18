History Says Nvidia Stock Does This in November. Here's the 1 Thing That Could Break the Pattern.

Nvidia's (NASDAQ: NVDA) rapid ascent to the world's most valuable enterprise might be unlike anything the market has ever seen. In the past five years, its share price has produced an incredible 899% gain (as of Oct. 15). With that return, a $10,000 investment would be worth $100,000 today.

The driver of this has been, unsurprisingly, artificial intelligence (AI). Nvidia's graphics processing units are the leading chips for training and running AI models. And these hardware devices are a hot commodity among the company's customers. Nvidia's data center revenue soared 117% year over year to $89 billion last fiscal quarter (Q2 2027 ended July 26).

A burgeoning industry position in the middle of a generational technology shift is an easy sell to investors right now. History says this AI stock tends to perform well in November, so maybe now is a good time to buy shares. But there's one thing that could break that pattern of positive returns.

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