History Says Sandisk Stock Crashes Soon. Here's Why That's Not Going to Happen.

Sandisk (NASDAQ: SNDK) is having a year. The stock has risen over 650% so far in 2026, ranking it the best stock in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) this year, but that may not be the end of its incredible run. Many investors are worried about Sandisk stock imploding on itself simply because of the industry it's in. History also backs this notion up, but this time could be different.

The reality is that this demand wave is unlike anything investors have ever seen, and that difference could be your edge to buying one of my projected best-performing stocks in 2027 on sale.

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