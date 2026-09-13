History Says September Is a Terrible Month for the S&P 500 Index and for Other Stocks. Here's Why I'm Still Investing Anyway.

Here we are in September. It's back-to-school month for millions of kids. Summer will give way to fall around Sept. 23. Some leaves in your region may have begun to change color. For many reasons, including cooler temperatures, we often look forward to or enjoy September. But many investors actually dread it.

Statistically speaking, September tends to be a lousy month for the stock market. According to Dow Jones Market data (as of 2025):

See? It can seem a little scary. (But note that plenty of Septembers feature increases!)

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