Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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12.04.2026 09:45:00
History Says the Best Time to Buy Stocks May Be Imminent
When is the best time to buy stocks? Perhaps when the timing feels worst. Some of the most powerful stock market rallies came following periods of anxiety and uncertainty -- not when everything seemed to be sunshine and roses.There's an old Wall Street adage that describes this dynamic: "Stocks climb a wall of worry." On a similar note, legendary investor Warren Buffett famously stated, "We simply attempt to be fearful when others are greedy, and to be greedy only when others are fearful."Could the best time to buy stocks be imminent? History says the answer is "yes."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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