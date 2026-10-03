History Says the Midterm Elections Make October & November a Great Time to Buy Stocks

A lot is made of stock market returns during midterm election years. Historically speaking, year three of the four-year presidential election cycle has produced the best returns for the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).

According to Fidelity, the index has gained an average of 14.5% in the full calendar year following the midterm elections, with a 95% success rate of delivering positive returns. The next-best performer is year four, with a 9.1% average return and a 72% success rate.

But the good news doesn't stop there. History also shows that we may be entering two of the best months to be invested in stocks.

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