Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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28.08.2026 21:57:00
History Says the Nasdaq-100 Does This in September. AI Investors Should Take Note.
Historically, September has been one of the worst months for stocks, with the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) averaging a decline each September from 1928 to 2023. That's not to say there haven't been profitable Septembers, but the average return being a decline suggests it's worth being prepared for a potentially bumpy month. In September 2022, for example, the S&P 500 dipped by 9.3%.Looking at the Nasdaq-100, an index comprised of the 100 largest non-financial companies listed on the Nasdaq stock exchange, we also see that conditions have become noticeably bumpy around September in recent years. The historical performance of that index is worth paying attention to for artificial intelligence (AI) investors, as it currently includes tech heavyweights such as Advanced Micro Devices, ASML, Micron Technology, and Nvidia.Here's what the data tells us, as well as what history suggests is the best move to make during what's typically a turbulent month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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