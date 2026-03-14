Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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14.03.2026 08:40:00
History Says the Nasdaq Could Soar This Year: 2 Monster Growth Stocks to Buy Now
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) achieved an average annual return of 17% in the past decade, driven by the proliferation of cloud computing, digital advertising, and artificial intelligence (AI). The index is down 4% year to date, meaning it would need to add 21% between now and December to match its 10-year average.That may sound like a long shot, but Wall Street's consensus forecast says the technology and consumer discretionary sectors will advance 33% and 22%, respectively, during the next year. And those sectors account for 80% of the Nasdaq's performance, which means the index could conceivably climb 21% by December.Investors can lean into that possibility by purchasing two monster growth stocks: Nvidia (NASDAQ: NVDA) and MercadoLibre (NASDAQ: MELI). Here's why they are worth owning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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