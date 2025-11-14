Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
14.11.2025 09:45:00
History Says the Nasdaq Will Soar in 2026: 2 AI Stocks to Buy Now, According to Wall Street
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) recently entered a new bull market after crashing when President Trump began imposing tariffs earlier this year. Since 1990, the growth-focused index has been through six other bull markets, and it returned an average of 31% annually during those events.That hints at substantial gains in 2026 and investors can lean into that possibility by buying shares of Meta Platforms (NASDAQ: META) and Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Wall Street is generally bullish on both stocks:Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
