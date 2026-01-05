NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
05.01.2026 11:10:00
History Says the Nasdaq Will Soar in 2026: 2 AI Stocks to Buy Now, According to Wall Street
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) briefly dropped into bear market territory last year when President Trump started imposing tariffs, but the technology-heavy index quickly entered a new bull market because of persistent excitement about artificial intelligence.Since 1990, the Nasdaq has been through six other bull markets. The average one lasted for five years, during which the index returned 31% annually. That hints at substantial upside in 2026. Investors can lean into that possibility by owning shares of Meta Platforms (NASDAQ: META) and Datadog (NASDAQ: DDOG).Here's what you should know about these artificial intelligence stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 817,00
|-0,39%
|Nasdaq Inc
|83,88
|1,77%
|NOW Inc When Issued
|11,70
|2,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.