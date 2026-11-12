History Says the Nasdaq Will Soar Once Again in 2027 After the Sell-Off. The Best Growth Stock to Buy Before That Happens

Technology stocks have been crushed lately, which explains why the tech-laden Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) index has slid by more than 5% since the beginning of October.

The meltdown in tech stocks can be attributed to several factors. From the Federal Reserve's interest rate hike in September to the likelihood of further rate hikes to control inflation to the outcome of the midterm elections, investors have become risk-averse. They are booking profits in tech stocks following a strong run over the past year and a half.

However, what's worth noting is that this isn't the first time the Nasdaq Composite index has witnessed such volatility.

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