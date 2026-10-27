History Says the Stock Market's Best 6 Months Start Nov. 1. Here's How Often They've Paid Off Since 1950.

"Sell in May and go away" is one of Wall Street's best-known sayings. It holds that the best time to own stocks runs from November through April, a pattern Jeff Hirsch and his father, Yale, popularized in the Stock Trader's Almanac.

This year, Nov. 1 lands on a Sunday. So the first trading day of the stretch is Monday, Nov. 2, and it's measured from the close on Friday, Oct. 30. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) goes into it after closing Monday at 7,676.77, around 1.8% under its Oct. 6 record close of 7,818.93.

I wanted to check how well the saying has held up. I looked at the index's daily closes since 1950 and measured every stretch from the last close of October to the last close of April, on price alone, without dividends. The S&P 500 climbed in 58 of those 76 stretches, with an average gain of around 7%.

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