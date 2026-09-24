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24.09.2026 12:10:00
History Says This 1 Investment Could Set You Up for Life. Here's the Math.
The ultimate goal of investing is to raise your purchasing power over time. At a high level, it's that simple. However, investors can also benefit from gains that exceed expectations. It's about picking the right assets and staying patient and disciplined.
The Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) is a popular exchange-traded fund (ETF) that has done just that. Its performance continues to be incredible, with shareholders reaping huge rewards. If this investment vehicle wasn't on your radar before, it should be now.
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