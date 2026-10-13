History Says This 1 Simple Strategy Could Build Life-Changing Wealth, and It Requires Next to No Effort

Making big money in the stock market might be less work than you think. It doesn't require picking hot stocks, obsessively following the latest financial news, or making rapid-fire day trades. (In fact, day trading is more likely to hurt you.)

Some of the best stock-market wealth-creation accrues to people who "do" the least. People who use a simple strategy. People who stay calm and consistently put more money into their stock investments, month after month, year after year -- and then get out of the way and let that money grow for years to come. That's not an easy thing to do, but it can really pay off.

Let's look at one simple strategy to build life-changing wealth with stock market investments, and how the math might look for you.

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