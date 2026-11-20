Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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20.11.2026 02:28:02
History Says This Brilliant ETF Could Help You Turn $500 Per Month Into $784,100 While Barely Lifting a Finger.
Hitting it big in the stock market doesn't have to mean getting in early on the next Nvidia (NASDAQ:NVDA) or Apple (NASDAQ:AAPL). Of course, that would be appreciated, but it's far from required to make good money in the market. Countless investors have built wealth by leaning on broad ETFs and trusting the power of time and consistency.
One ETF that can be a great addition to your portfolio is the Vanguard Morningstar Growth ETF (NYSEMKT:VUG). It has been a consistent market beater, and based on its historical returns, $500 monthly investments could grow to over $784,100 in 25 years.
Image source: Getty Images.
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