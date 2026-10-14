Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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14.10.2026 16:14:32
History Says This Happens to Taiwan Semiconductor Stock After Oct. 15
Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) has a big day coming up on Oct. 15: its third-quarter earnings announcement. This is one of only four times in the year to receive an update on how one of the world's most important companies is doing, and Wall Street is expecting quite the quarter. However, Taiwan Semiconductor has a habit of exceeding expectations, which could ignite another rally in the stock.
So, what does history have to say about Taiwan Semiconductor's potential following earnings? Let's find out.
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