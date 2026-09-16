Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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16.09.2026 12:05:00

History Says This Is the Amount of Yearly Dividend Income a $10,000 Investment in Coca-Cola Stock Could Generate by 2036

From everyday investors to Warren Buffett's holding company, Berkshire Hathaway, many have made Coca-Cola (NYSE: KO) a core portfolio position, largely due to its long track record of dividend growth.

Coca-Cola is one of the Dividend Kings, or stocks with at least 50 years of consecutive annual dividend increases. Expecting this trend to continue, how much could a $10,000 position in Coca-Cola, entered today, yield you in 2036?

Image source: Getty Images

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