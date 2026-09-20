Coca-Cola Aktie

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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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20.09.2026 12:15:00

History Says This Is the Amount of Yearly Dividend Income a $25,000 Investment in Coca-Cola Stock Could Generate By 2036.

Coca-Cola's (NYSE: KO) dividend currently yields 2.4%. At that rate, a $25,000 investment would generate $600 in annual dividend income. That income would rise to $932 per year in a decade, if the company maintains its historical dividend growth rate.

Here's a look at what drives the view that Coca-Cola's dividend income could rise more than 55% by 2036.

Image source: Getty Images.

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