Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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17.09.2026 14:30:00
History Says This Is the Amount of Yearly Dividend Income a $7,500 Investment in Realty Income Stock Could Generate by 2030
A key reason investors own Realty Income (NYSE: O) is for its famed monthly dividend, which makes owning this real estate investment trust (REIT) seem similar to owning properties outright.
Right now, Realty Income has a forward dividend yield of 5.5%. However, given that Realty Income has raised its dividend each year since going public in 1994, it is reasonable to expect payouts to continue increasing between now and 2030.
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