NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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06.08.2026 15:45:00

History Says This Is What Will Happen to Nvidia Stock After Aug. 26

Aug. 26 will be a big day for the market. It's the day Nvidia (NASDAQ: NVDA) will post its financial results for the second quarter of its fiscal year 2027, which ended on July 26. Nvidia is the most important company in the ongoing artificial intelligence (AI) revolution, given its dominance in the GPU (Graphics Processing Unit) market, the most important hardware for training AI models.It's no surprise, then, that the investing world practically comes to a halt when it comes out with its quarterly updates. The important question for investors is whether it is still worth it to buy shares of Nvidia after the amazing run it has had in recent years. Perhaps trying to predict how the stock will move after it announces its second-quarter financial results will help us answer that question. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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