AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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11.10.2026 23:15:00
History Says This Will Happen to AMD Stock in 2027
AMD (NASDAQ: AMD) has had an incredible 2026. After notable surges earlier this year and another spike that kicked off in early September, the stock is up by more than 180% year to date.
However, 2026 is more than three-fourths over, and investors are starting to turn their gazes to 2027. I think history has a lot to say about what AMD investors can expect in 2027. Spoiler: It isn't good.
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