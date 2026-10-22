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22.10.2026 14:02:00

History Says This Will Happen to Sandisk Stock Heading Into Its Oct. 29 Report

Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been one of the hottest stocks of the year. Its memory products are in high demand for artificial intelligence (AI) data centers, and thanks to a shortage of those products, it's achieving extraordinary revenue and profit growth. As a result, the stock is up 478% so far in 2026.

The memory giant will report results for its fiscal 2027 first quarter on Oct. 29. Here's what history suggests might happen before it does.

As the artificial intelligence (AI) trend has progressed, the focus has shifted repeatedly. First, much of the interest was on the foundational models; then came demand for data centers and the AI accelerators and GPUs that provided compute for those models. There has been a concurrent boost to the energy sector as the tech players had to answer the question of where the electricity to power all of those new data centers was going to come from.

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