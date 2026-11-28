Tesla (NASDAQ:TSLA) shareholders meet on Thursday, Dec. 3, at 3 p.m. Central time (4 p.m. Eastern, just as the market closes), at Gigafactory Texas and online. Friday, Dec. 4, is the first trading session to react to anything said or decided there.

That session hasn't usually gone well for shareholders. Tesla shares dropped the next trading day after six of the past nine annual meetings, going back to 2017. Each time, I compared the meeting-day close to the next trading day's close, using split-adjusted prices.

The month after looks very different. Measured from the same meeting-day close to the close a month later (or the last trading day before that date), the stock was up seven out of nine times.

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