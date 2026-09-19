Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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19.09.2026 13:02:00

History Says You Should Know These 3 Things Before Buying Apple Stock (AAPL)

Apple (NASDAQ: AAPL) has been a wonderful business for investors. Just ask Warren Buffett: Berkshire Hathaway, the conglomerate that he currently chairs, purchased its initial stake in the consumer tech company in the first quarter of 2016. Since the start of that year, shares have soared 1,160% (as of Sept. 16).

The momentum hasn't let up. Apple recently traded just 2% off its peak. Prospective investors might be wondering if it's time to take a closer look at the business in the hope that they can achieve winning returns.

Before rushing to buy this "Magnificent Seven" tech stock, though, history says you should know these three things about Apple.

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Apple Inc. 292,50 -0,49% Apple Inc.

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