History Says You Should Know These 3 Things Before Buying the Vanguard S&P 500 ETF (VOO) in September

When it comes to investing in the stock market for the long term, the most frictionless way to gain exposure is to buy an exchange-traded fund (ETF). The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is an excellent choice. Even the great Warren Buffett recommends this investment vehicle for most people.

It has an extremely low cost structure, charging an expense ratio of 0.03%. It also has a proven track record of compounding wealth. Betting on American companies has been a worthwhile endeavor.

But don't press the buy button just yet. History says you should know these three things before adding the Vanguard S&P 500 ETF to your portfolio in September.

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