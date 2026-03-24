Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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24.03.2026 17:53:00
History shows investors are right to worry about 2026 being a bad year for U.S. stocks
Investors who are anxious about the struggling stock market amid the Iran conflict have good reason to worry, as they’re contending with all three of the primary causes of particularly bad years since 1928, according to DataTrek Research.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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