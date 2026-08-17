Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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17.08.2026 14:45:00
History Shows Right Now Could Be a Fantastic Time to Invest in the Stock Market. Here's Why.
Experienced investors know that politics and Wall Street often intersect. Compounding that issue in the near term is this year's status as a midterm election year.No candidates or parties are being endorsed here; the "stump speech" is about why investors of all experience levels should be students of market history. Rookies and experienced investors alike may find it easier to stay the course with exchange-traded funds (ETFs) such as the Invesco QQQ ETF (NASDAQ: QQQ) and the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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